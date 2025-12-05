クマ被害が深刻化する中、福島県昭和村がドローンを使った対策を始めた。クマに襲われる危険を避けながら上空から探索し、発見時にはスピーカーで追い払いもできる。熱を感知してクマの移動ルートを探すことで、駆除の効率化にもつながっているという。（重本和）県内では今年度、エサ不足が要因となって人里でのクマの出没が増加している。目撃数は１８９４件（１１月３０日時点）で、過去最高だった２０２３年度の７０９件を