5日未明、静岡県伊豆の国市の病院から逃走していた勾留中の男の身柄が、確保されました。7階の病室から手錠をつけたまま逃走していた男。病室に「山か海の方へ向かう」という趣旨の置き手紙を残していました。■ものものしい雰囲気に包まれた巨大病院5日未明に病院から逃走した島田健太郎被告が静岡県富士宮署に移送されました。約半日にわたる“逃走劇”の末、身柄が確保されたのです。5日朝、ものものしい雰囲気に包まれたのは、