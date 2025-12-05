江田島市で2025年1月、海上自衛隊による爆破訓練中に起きた山火事について、原因調査の結果が発表されました。火事は2025年1月、江田島市の海上自衛隊第1術科学校・長浜射撃場の敷地内で発生し、山林約19.7ヘクタールが焼失したものです。当時、機雷の除去を想定し、爆薬を使った訓練中だったことから、海上自衛隊が事故調査委員会を立ち上げていました。調査結果について佐世保地方総監部は12月5日、爆薬が爆発した際、高温