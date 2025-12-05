１２月６日（土）の近畿地方は、朝はブルブル、昼は日ざしにホッ。雪や雨の続いていた日本海側も晴れそうです。近畿地方は帯状に連なる高気圧に覆われるでしょう。このため、強い風もおさまり、広く穏やかに晴れる見込みです。朝は内陸で濃い霧の広がる所がありそうです。また、空気の乾燥状態が続きますので、火の元には注意をしてください。朝にかけて放射冷却が強まり、最低気温は１〜６℃くらいの所が多いでしょう。内陸