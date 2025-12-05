◇フィギュアスケートジュニアGPファイナル第2日（2025年12月5日名古屋市・IGアリーナ）ジュニア女子フリーが行われ、SP首位の島田麻央（木下グループ）が144・68点で合計218・13点とし、史上初の4連覇を達成した。SPに続いてフリー、合計点でも今季自己ベストをマークした。「ミラクル」に乗って冒頭のトリプルアクセルを成功。続く4回転トーループは転倒したが、それ以外はミスなく滑り、最後は高速スピンで締めくくっ