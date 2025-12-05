フジテレビのシーズンオフ恒例特番「プロ野球珍プレー好プレー大賞2025ゴジラ松井も参戦！ありがとう長嶋茂雄さん」（後7・00）が4日に放送され、今季限りで現役を引退した美馬学氏（39）がスペシャルゲストとして出演。“実は…”な思い出シーンを振られ、笑顔になる場面があった。3時間特番の中で、ドジャース・大谷翔平投手（31）の今季活躍や過去の懐かしい映像を振り返った時だった。大谷が日本ハムから海を渡る前の