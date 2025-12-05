【漫画】本編を読む仕事や子育て、日々の暮らしを優先して、自分の健康を後回しにしているという人は少なくないだろう。『痔だと思ったら大腸がんステージ4でした標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまで』（くぐり/KADOKAWA）で描かれるのは、37歳、仕事優先で生活していたくぐりさんに訪れた試練の日々だ。ある日、くぐりさんはお尻から出血。1年前のいぼ痔が再発したに違いないと思い込んで放置してい