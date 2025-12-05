アイドルグループ・超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）が5日、都内で行われた『TikTok Awards Japan』に登壇。ヒット曲「超最強」を生披露した。【写真】美脚スラリ！キュートな衣装で魅了した超ときめき宣伝部アワードに先立って行われた大賞の発表にも出演していた超とき宣。アワードでは、パフォーマンスを披露し、観衆はペンライトを振りながら魅了された。今年の活動について、坂井仁香は「“超最強”な1年だった」と