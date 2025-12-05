5日、警視庁で行われた異例の記者会見。明らかにされたのは2024年、1都3県で相次いだ闇バイトによる強盗事件の指示役4人の逮捕でした。警視庁・新家和仁刑事部長：1年余にわたり全力で捜査にあたり、首謀者の検挙に至りました。2024年8月末から11月初旬までの約2カ月間に、首都圏で18件起きた闇バイト強盗事件。2024年10月には、神奈川・横浜市青葉区で当時75歳の男性が死亡する強盗致死事件も発生しました。これまでに実行役など5