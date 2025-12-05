金髪へのイメージチェンジが話題となっている女優でモデルの井桁弘恵が、最新ショットを公開した。ＳＮＳで「期間限定ＮＥＷイゲタ」とつづり、黒髪ロングから金髪に激変した姿を披露し反響を呼んだ井桁は、５日までに自身のインスタグラムを更新。「福岡の海、早朝、金髪」と記し、金髪のショートヘアに赤のニットを着て海をバックに撮影したショットを複数枚アップした。この投稿には、タレントの坂下千里子が「似合うお