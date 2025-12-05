クリスマスシーズンを前に、サケのふるさと千歳水族館（北海道千歳市）で、シャンパングラスにサケの生きた卵を入れた「イクラのグラスツリー」がお目見えした。グラスツリーは、同館が新装オープンした２０１５年から毎年この時期に展示している。昨年より２１個多い１１２個のグラスにサケの卵を各３粒ほど入れ、６段に重ねた。幻想的な照明に輝くツリーに、来館者は「本当に卵が入っている」と歓声を上げていた。高木優風