女性アイドルグループCUTIE STREETが5日、都内で「TikTok Awards Japan 2025」に出演した。多様なジャンルのクリエーターを表彰するイベント。TikTok総再生回数70億回超えのヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」をパフォーマンスし、会場に華を添えた。MCを務めたSixTONES田中樹（30）から「今後挑戦してみたいこと」を問われると、古澤里紗（25）は「TikTokライブ（配信形式のライブ）をしたことがないのでやってみたいです