LINEヤフーが運営する子ども向けの安全安心なポータルサイト「Yahoo! きっず」は、2025年12月5日に、「Yahoo!きっず検索」上で検索されたキーワードのランキング「検索ランキング2025」と「急上昇ワード」を発表した。同調査の集計期間は、2025年1月1日〜11月10日。○「検索ランキング2025」総合ランキング1,3,4位をタイピング関連がランクインYahoo! きっず:検索ランキング2025(総合ランキング)同ランキングは、「Yahoo! きっず」