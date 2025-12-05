メ～テレ（名古屋テレビ） クリスマス前の恒例イベント、「北欧展」が5日、名古屋のデパートで始まりました。 「ジェイアール名古屋タカシマヤ」で5日から始まった「北欧展」は、今年で22回目の開催で、初出店の9店を含む61店が出店しています。 会場には、去年の催事中1週間で600足も売り上げたフィンランドの靴下「コッテ」や、ノルウェーの子どもたちに広く使われている国民的ブランド「ベック