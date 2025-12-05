元タレントでYouTuberの木下優樹菜さんが2025年12月4日、38歳の誕生日を迎え、娘のある行動に「大号泣」したとのエピソードをインスタグラムで伝えた。木下さんは10年にお笑いコンビ「FUJIWARA」藤本敏史さんと結婚し、12年8月に長女・莉々菜（りりな）さん、15年11月に次女・茉叶菜（まかな）さんが誕生。19年に離婚を発表。21年には元サッカー選手・三幸秀稔さんとの交際が報じられた。「本当に良く大きくなってくれて」木下さん