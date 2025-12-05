メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県山間部で30cmを超える積雪を記録するなど、冬本番です。 各地で人を襲うなど私たちの生活を脅かすクマも冬眠かと思いきや、まだ警戒が必要なようです。 一面の雪化粧となった岐阜県白川村の世界遺産「白川郷」の合掌造り集落には、5日朝も多くの観光客が訪れていました。 こうした山間部で特に気がかりなのがクマ。 白川村では、11月以降クマの目撃情報は確認されていませんが、