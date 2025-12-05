静岡市葵区役所の職員が、生活保護受給者 3950人分の個人情報が記載された資料が入ったバッグを電車に置き忘れる事案があったと静岡市が発表しました。静岡市によりますと、12月2日午前8時ごろ、葵福祉事務所 生活支援課の職員が、生活保護受給者など3950人分の個人情報が記載された資料が入ったバッグを電車の中に置き忘れました、電車は、職員が下りた駅止まりで、そのまま車庫に入ったため、車庫の駅員2人により落とし物として