高市早苗首相は5日夜、都内のホテルで鈴木俊一幹事長、麻生太郎副総裁、木原稔官房長官ら、政府・自民党幹部らとの会合に出席しました。10月21日の高市内閣発足以降、高市首相が首相官邸の外で、夜の会食に参加するのは初めてです。高市首相は以前から「飲み会は苦手」と公言していて、就任当初から、夜は議員宿舎に直帰し、国会の答弁準備などの“在宅勤務”に充てることがほとんどでした。11月17日には、日本維新の会の藤田文武