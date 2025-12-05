冬は乾燥が進み、朝のメイクがうまくのらない…そんな悩みを抱える女性が実は約2人に1人※3も。そこで人気のナチュリエから、朝のメイク前に手軽に潤いを届ける限定品2種が登場します。化粧水やジェルとシートを組み合わせた“プレパック”で、肌にたっぷり水分をチャージ。忙しい朝でも手早くケアでき、化粧ノリや持ちがしっかりアップします♡数量限定なので早めのチェックが必須です。 朝の潤いケアに◎限定