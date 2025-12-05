映画『処刑人』シリーズで兄弟を演じたノーマン・リーダスとショーン・パトリック・フラナリーが5日、『東京コミコン2025』内のセレブ・ステージに登壇した。【写真】ボダーも素敵！スーツ姿で登場した中丸雄一大歓声に迎えられ、うれしそうに笑顔を見せた2人。ノーマン・リーダスは「実は17歳のときに千葉の本大久保に住んでいたことがあって、私にとって日本は自分のハートの中にとってもやわらかい大切なものがある場所」と