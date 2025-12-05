補助金を増やして徐々にガソリンの値段が下がってきていますが、喜びも束の間かもしれません。首都高速道路の値上げが検討されていることがわかりました。記者「こちらのガソリンスタンドでは、現在のレギュラー価格158円です」大晦日に廃止が決まっているガソリンの暫定税率。政府は、急激な価格変動を防ぐために補助金を増やして、ガソリンと軽油の値段を徐々に下げています。車でのお出かけもしやすくなると思いきや、新たな値