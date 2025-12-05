小泉進次郎防衛大臣が５日、フジテレビの夕方ニュース番組に生出演し、高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定し「存立危機事態になり得る」と国会発言し、中国が猛反発している問題について見解を述べた。日本の、台湾から約１１０キロの与那国島へのミサイル部隊配置計画に対して、中国側が、緊張を故意に高めて軍事対立をあおっていると批判していることに、「この計画も含めて作られたのは３年前なんですよね。３年前に