本格スープカレー専門店「Soup Curry Ganesh(スープカレーガネーシャ)」は、秋田の郷土料理「きりたんぽ鍋」を1人前サイズに仕立てた「冷凍きりたんぽ鍋カップ」(180グラム)の全国発送を開始。マイナス50度の専用の急速冷凍機で旨味を閉じ込めることで、家庭や職場の電子レンジで、“作りたてそのまま”の味を楽しめる。【写真】冷凍きりたんぽ鍋カップ&冷凍きりたんぽスープカレー食べ比べセット秋田名物として親しまれてきた