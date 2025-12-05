映像の撮影や農業、防災など様々な分野で活用が進んでいるのが、無人で遠隔操作や自動操縦ができる航空機・「ドローン」です。災害などの緊急時に医薬品を安定して供給する方法を確保しようと、このドローンを使って輸送する実証実験が行われました。上空を舞う飛行機のような白い機体…「ドローン」です。この日行われていたのはドローンによる医薬品輸送の実証実験。災害が発生した際に医薬品を保管場所