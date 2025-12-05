韓国カルチャーメディア『HANADOOR』は、グラビアアイドル・青井春さんの初のセルフプロデュース写真集『Re:flection』の制作決定を発表。これに伴いCAMPFIREでクラウドファンディングを開始しました。【動画】《ご挨拶動画》青井春 初セルフプロデュース写真集『Re: flection』青井さんは2026年グラビアデビュー10年目。10年という節目を機に、あらためてファンへの感謝を伝えるべく本プロジェクトが始動しました。これまでの歩み