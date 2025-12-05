2025年世界ユニコーン企業500ランキングが12月3日に発表されました。2024年と比べてユニコーン企業全体の価値評価額は大幅に増加し、中国は企業数と評価額の合計で世界トップの座を維持しました。また、多くの重点分野で世界の業界をリードしています。2025年世界ユニコーン企業500の価値評価額の累計は前年比で30％以上増加して39兆1400億元（約858兆円）に達しました。国と地域別では米国と中国に集中しており、中国からは150社