JR西日本によりますと、きょう（5日）午後7時ごろ、JR赤穂線の伊部～西片上間で列車が鹿と接触しました。 この影響で、JR赤穂線の備前片上～播州赤穂間の一部列車に約15分の遅れが出ているということです。