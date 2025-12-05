今年６月、山形県川西町の住宅に侵入し現金などを盗んだ疑いで逮捕されたベトナム国籍の男３人が岩手や宮城などで起きた窃盗事件などにも関与していたことがわかりました。 【写真を見る】約2か月で75件の事件に関与か...ベトナム国籍の男3人は5つの県で窃盗事件など繰り返す（山形） 男らは今年４月ごろから６月上旬までの間に７５件もの事件に関与していたということです。 いずれもベトナム国籍で住居不定・無職の男３人は