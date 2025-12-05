2025年10月に開かれた「かごしまの新特産品コンクール」で入賞した商品の販売会が鹿児島市で開かれています。5日から鹿児島市のアミュプラザ鹿児島で始まったのは、鹿児島の素材や伝統を生かした新たな特産品の販売会です。2025年10月に開かれた「かごしまの新特産品コンクール」で入賞した22の商品の中から7つの商品が並びました。こちらは桜島をモチーフにした最中。県観光連盟会長賞を受賞しました。