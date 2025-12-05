交際相手に会いたくて逃走した可能性 地域を不安にさせた逃走劇。勾留中にもかかわらず病院の7階の窓から手錠をつけたまま逃げた男は12月5日、逮捕されました。交際相手に会いたくて逃走した可能性が浮上しています。 【写真を見る】臨時休館になった市内の施設 午前2時頃、防犯カメラがとらえていたのはメガネをかけた男の姿。病院から逃走した被告の男（54）です。 ＜大西晴季記者＞ 「病院から続く道の脇にある郵便局の防