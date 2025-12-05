来年2月投開票の県知事選挙に共産党県常任委員の筒井 涼介氏が立候補する意向を表明しました。 （共産党県常任委員 筒井 涼介氏） 「経済優先、利権優先で県民に冷たい政治を終わらせたい。県民に温かい長崎県を作りたい。その思いで私は長崎県知事選に立候補することを決意いたしました」 来年2月投開票の県知事選挙に立候補を表明したのは、共産党県常任委員で新人の筒井 涼介氏(32)です。 筒井氏は長崎市出身で、