“霊感商法”訴える裁判 霊感商法的な手法で代理店契約を結ばされて現金を支払わされたとして、女性11人が熊本県山鹿市の事業組合などに返金などを求めた訴訟で、熊本地方裁判所は事業組合の代表の男性に、合わせて約3300万円の返還を命じました。 【写真を見る】「洗脳されていた」･･･『先祖の因縁を断ち切るため』『ユートピアを作る』男性の勧誘で300万円の代理店契約女性11人の訴えに約3300万円の返還命令熊本地裁