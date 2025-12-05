中国の習近平国家主席とフランスのマクロン大統領はウクライナ情勢をめぐり、停戦や平和の回復に向けたあらゆる努力を支持することで一致しました。中国を訪問しているマクロン大統領と習近平国家主席は5日、四川省・成都市にある世界遺産の治水施設・都江堰を訪れました。中国外務省によりますと、2人はお茶を飲みながら意見を交わし、緊密な意思疎通を維持することで一致したということです。また、両国が発表した共同声明により