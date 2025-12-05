見た目の華やかさに反して2人とも苦労人。賑やかで高慢なキャラで人気の女子レスラーが公開した、意外な組み合わせの写真がファンの共感を呼んでいる。【画像】スタイル抜群！ 異色美女レスラーがベルト掲げ2ショットWWEスーパースターのチェルシー・グリーンがXを更新。「2014年のチェルシーが聞いたら驚くわ！」のキャプションとともに、チェルシーが先日奪還した女子US王座ベルトとAAAミックスドタッグチーム王座の2本のベ