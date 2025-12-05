首都圏で昨年８月以降に相次いだ「闇バイト」による強盗事件のうち、千葉県市川市の事件に指示役として関与したとして、警視庁など４都県警の合同捜査本部は５日、住所・職業不詳の福地紘人（ひろと）被告（２６）（詐欺罪などで起訴）ら男４人を強盗致傷と住居侵入容疑で逮捕したと発表した。一連の事件で指示役が逮捕されるのは初めて。捜査本部は、４人が横浜市青葉区で起きた強盗致死事件など、昨年８〜１１月に東京、千葉