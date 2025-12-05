ヤクルトの山野太一投手が５日、今年５月に同い年の一般女性と結婚し、８月に第一子となる長女が誕生していたことを明かした。都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１４００万円から９００万円増の２３００万円でサイン（金額は推定）。「奥さんは自分がすごい落ち込んでいても笑顔にしてくれるので支えになっています。（長女は）とても癒やしになっている」と笑みを浮かべた。今季は１４試合に登板して５勝３敗、