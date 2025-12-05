住宅ローン比較サイト『モゲチェック』を運営する株式会社MFSが、今後の金利情報についてお伝えします。解説は、取締役CMO:塩澤崇です。■12月の住宅ローン金利の動き2025年12月の住宅ローン金利情報をお伝えします。変動金利は、多くの銀行で変わらず先月と同じ金利となりましたが、三菱UFJ銀行の新規借入時の金利が年0.075%上昇しました。基準金利は変えずに引き下げ幅を縮小しているため、新規借り入れユーザーのみの引き上げで