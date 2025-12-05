阪神は５日、岩崎優投手が自身の出身地の静岡市清水区と兵庫県西宮市の児童福祉施設や公立保育園等に対し、１０６万円相当（５３試合登板×２万円）の玩具を寄贈したと発表した。２０２１年から始めた活動。今回はストラックアウトを寄贈した。静岡市立清水こども園を訪問した左腕は「すごく喜んでくれましたし、夢中になって遊んでくれたことがうれしかったです。今回はボールを投げるという野球につながるような玩具を贈らせ