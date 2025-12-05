◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第２日（５日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）ツアー２勝の片岡尚之（フリー）が１０位で出て５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの６９で回り、通算２アンダーで首位と５打差の６位に浮上した怒とうの４連続バーディーでわかせた。３番は１・５メートルに寄せ、４番は７メートル、５番は１０メー