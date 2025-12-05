ボクシングイベント「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」（１２月２７日、愛知県国際展示場）で、元世界３階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン）が元日本ユーススーパーバンタム級王者・溝越斗夢（ＬＵＳＨ）とフェザー級８回戦で対戦する。カシメロは１０月に同イベントのキルギス大会で、格下と見られていた亀田京之介（ＭＲ）に判定０−３で完敗。今回は汚名返上をかけたリングとなる中、試合を生配信する「ＡＢＥＭＡＢ