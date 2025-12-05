タレントの浜田翔子（３９）が５日、第４子妊娠を公表した。浜田は自身のインスタグラムで「４人目を授かりました。無事安定期に入り、体調も落ち着いてます」と報告。家族ショットを添えると、「来年は、さらに賑やかになりそうですこれからも温かく見守っていただけると嬉しいです」と伝えた。この投稿には「おめでとう！幸せまた増えたね」「すごーいびっくりしました」「大尊敬です」「本当におめでとう体調気をつ