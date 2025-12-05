キャスターの安藤優子さん（67）が2025年12月4日、自身のインスタグラムを更新。赤いセットアップコーデを披露した。「もう忘年会の季節！」安藤さんは、「おはようございます！」と切り出し、ジャケットとショートパンツを合わせた赤いセットアップの忘年会スタイルを投稿。「もう忘年会の季節！クリスマス気分をと、赤のセットアップをチョイスしました」とつづっていた。また、このセットアップは「ずっと愛用している#ミカコナ