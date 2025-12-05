5日午後、裾野市で2階建てアパートの1室の一部を焼く火事がありました。この火事によるけが人はいないということです。警察によりますと5日午後5時前、裾野市佐野の2階建てアパートで、近隣に住む人から「2階から火が出ている」などと119番通報がありました。消防車や救急車などあわせて8台が出動し、火はアパート2階部分にある1室の壁や床などを焼き、約1時間半後に消し止められました。火が出た部屋には3人が