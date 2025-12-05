【ニューデリー共同】ロシアのプーチン大統領は5日、インドのモディ首相と会談後の共同発表で「ロシアは今後もインドにエネルギーを供給する」と述べた。ロシア産原油の購入を続けるインドに追加関税で圧力をかける米国をけん制した。