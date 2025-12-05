フジテレビのシーズンオフ恒例特番「プロ野球珍プレー好プレー大賞2025ゴジラ松井も参戦！ありがとう長嶋茂雄さん」（後7・00）が4日に放送され、今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）と日本ハム時代の1学年後輩にあたる杉谷拳士氏（34）が共演。中田氏が“一番弟子”でもある仲良しの杉谷氏に厳しい“ダメ出し”を行い、杉谷氏がたじたじになる場面があった。中田氏は大阪桐蔭から2007年高校生ドラフト1巡目で日本ハム入