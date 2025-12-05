吉本新喜劇の小籔千豊（52）が5日放送のカンテレ発フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。「エアコン2027年問題」について私見を述べた。家庭のエネルギー消費量の約3割を占める冷暖房について、経済産業省が2027年度を目標に、新たな省エネ基準をもうけた。この基準を満たさない低価格のエアコンが市場からなくなり、高性能で高価格のエアコンだけが残る見通しに。安価なエアコンが手に