FC東京は5日、FW山下敬大(29)とDFエンリケ・トレヴィザン(28)が今季限りで契約満了となることを発表した。山下は22年にFC東京に加入。今季はJ1で12試合に出場して1得点だった。クラブを通じて「FC東京で過ごした時間は、言葉では簡単に表せないほど濃く、そして自分の人生にとって大きな意味を持つものでした」と感謝を語ると、「自分はまだ戦えるし成長できる。もっと強くなれると信じています」と現役続行に意欲を示した。