極力モノを持ちたくないミニマリストのゆるりさんは、実は物欲の塊なんだそう。世の中にたくさんある素敵なモノは欲しいけれど、モノは増やしたくない。相反する気持ちに向き合うために身についたのは、モノとの上手な付き合い方でした。たくさんの勉強料を払ってゆるりさんが到達した、買い物のコツや、手元に残しておくモノのルールとは。モノ選びのヒントが詰まったエピソ