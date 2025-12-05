7日に号砲を控えた防府読売マラソン。続々と選手たちも防府に集まっています。5日、防府市で招待選手の記者会見が開かれ選手たちが意気込みを語りました。記者会見には自己ベストが2時間5分台のビダン・カロキ選手や、チームで何度も防府で合宿をしている土井大輔選手など男女合わせて12人の選手が登壇し大会への意気込みを語りました。（ビダン・カロキ選手）「優勝しか考えていない目標は7分30秒台で走れたら嬉しい」（土