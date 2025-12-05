周南コンビナートの海底で不発弾が見つかった問題で、海上自衛隊による処理が「2026年3月上旬」を目処に行われることが分かりました。（県・大川真一総務部長）「不発弾の処理に係る防護対策等の経費について補正予算を追加上程したところ。来年3月上旬を目途に処理できるよう準備を進める」県議会一般質問で、県の大川総務部長が答弁したものです。この問題は9月、出光興産徳山事業所の桟橋付近の海底で、250kg爆弾とみられ